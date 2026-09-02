3 сентября в Пензенской области станет чуть прохладнее

Общество

3 сентября в Пензенской области станет чуть прохладнее
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3 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +9...+14 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +21...+26, местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. К ночи на среду прогнозируется +8...+13, вероятность осадков сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в первых числах сентября в Пензенской области постепенно начнет ослабевать влияние антициклона, ему на смену придет северо-атлантический вихрь.

Среднесуточная температура при этом окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса, что характерно для середины августа.

В старину в этот день следили за направлением ветра: если он был южным, ждали тепла, восточным - сухой и ясной погоды, западным - дождя, северным - стужи.

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