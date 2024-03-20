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Общество

Обозначены сроки паводка в Пензенской области

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Паводок в Пензенской области еще не начался, его только ожидают. Об этом в среду, 20 марта, рассказал заместитель начальника главного регионального управления МЧС Алексей Кутьменев.

«Затопленные улицы - это еще не паводок, это выход грунтовых вод и таяние снега. По средним многолетним наблюдением, паводок у нас начинается с третьей декады марта и заканчивается во второй декаде апреля», - пояснил он в прямом эфире, организованном ЦУРом.

Исключением стал прошлый год, когда из-за погодных условий паводок начался раньше, напомнил спикер. Он отметил, что на это явление природы влияет множество факторов. В 2023-м снега было мало, наблюдалось сильное промерзание почвы. Когда температура резко повысилась и пошли дожди, реки еще не вскрылись, а почва была замерзшей и вода не могла уйти. Именно поэтому половодье было сильным.

По словам Алексея Кутьменева, сейчас ситуация более спокойная.

«Снега в этом году много, но промерзание почвы было небольшое, воде есть куда уходить. Прогноз хороший, надеемся, что паводок пройдет спокойно», - резюмировал он.

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