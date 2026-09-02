Ведущий на Пески понтонный мост открыли после ремонта

Общество

Ведущий на Пески понтонный мост открыли после ремонта
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Пешеходный понтонный мост в створе улицы Ломовской, соединяющий Пензу-III и остров Пески, открыли после ремонта. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила городская администрация.

Переправа была закрыта с 31 августа.

Ведущий на Пески понтонный мост открыли после ремонта

«В ходе проведения работ специалистами «Пензавтодора» установлено, что подтопление понтонов было вызвано повреждением каркасных балок, что создавало неравномерное давление на плавучие понтоны и приводило к перекосу конструкции», - отметили в мэрии.

Ведущий на Пески понтонный мост открыли после ремонта

Все повреждения устранили, мост покрасили.

«Перед наступлением зимнего периода эксплуатации дополнительно будет выполнена подтяжка удерживающих тросов, а также монтаж страховочных тросов для удержания понтонного моста в исходном положении при ледяном покрове», - добавили в администрации.

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