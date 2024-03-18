18.03.2024 | 21:24

В Пензе готовятся к покупке дорожного ремонтера для устранения ям. На него намерены потратить 18 миллионов 600 тысяч рублей.

Электронный аукцион на поставку машины был запущен на портале госзакупок 15 марта. Заказчиком выступает МБУ «Пензавтодор».

От поставщика ждут машину с цифровым информационным дисплеем на пульте оператора, минимум одной удочкой для герметизации трещин, шумопоглощающим коробом двигателя, радиусом поворота стрелы не менее шести метров и способом подачи щебня из бункера при помощи шнека (винтового стержня. - Прим. ред.).

По плану техника должна поступить в распоряжение муниципального учреждения до 31 мая.

В феврале в мэрии сообщали, что дефекты на дорогах, возникшие из-за перепадов температур и нагрузки на дорожное полотно, устранялись даже зимой.

«Мелкоямочный ремонт проводится с помощью литого асфальта. Данная технология позволяет работать и при минусовых температурах. За три последних месяца восстановлено асфальтовое покрытие на площади около тысячи квадратных метров», - пояснили в пресс-службе мэрии.