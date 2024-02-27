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Из жизни

Пензенцев уже не удивляет уложенный в снег асфальт

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С начала февраля в пензенских мессенджерах и соцсетях стали появляться фотографии, где дорожные рабочие закатывают в асфальт мокрое и заснеженное полотно.

Одна из них размещена в Сети 6 февраля. На кадре виден прямоугольник свежего асфальта на расчищенном тротуаре.

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мне нужно класть асфальт», - написал автор.

24-го числа в пензенском телеграм-канале горожанин опубликовал еще одно фото дорожной техники за работой.

Пензенцев уже не удивляет уложенный в снег асфальт

«Жители улицы Ударной сегодня наблюдали, как дорожные рабочие кладут асфальт прямо на снег», - пояснил пензенец, запечатлевший момент.

Мнения подписчиков разделились. Одни считают, что новые технологии позволяют проводить дорожные работы почти в любую погоду. Другие уверены в нарушении порядка действий - асфальт, уложенный таким образом, будет недолговечным. Третьи напоминают: работы проводятся в зонах, где ликвидировали аварии на сетях, и, если полотно не восстановить, прохожие рискуют здоровьем.

В понедельник, 26 февраля, в администрации Пензы пояснили, что дефекты на дорогах, возникшие из-за перепадов температур и нагрузки на полотно, устраняются даже зимой.

«Мелкоямочный ремонт проводится с помощью литого асфальта. Данная технология позволяет работать и при минусовых температурах. За три последних месяца восстановлено асфальтовое покрытие на площади около тысячи квадратных метров», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото № 1 «Просто Пенза»
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