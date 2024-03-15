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Общество

Заказано 50 тонн термопластика для обновления разметки в Пензе

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МБУ «Пензавтодор» заказало 50 тонн термопластика с микростеклошариками для нанесения дорожной разметки на улицах областного центра.

На смесь потратили 4 млн 625 тысяч рублей (по 92 500 за тонну). Информация появилась 14 марта на портале госзакупок. По условиям контракта термопластик должен быть поставлен до 1 апреля.

Когда в Пензе приступят к отрисовке дорог после зимы, пока не сообщается. Как правило, к Дню Победы стараются нанести разметку на улицах, ведущих к Монументу воинской и трудовой славы.

В прошлом году линии начали обновлять раньше обычного - в первых числа апреля. Термопластик должен был использоваться на 135 объектах, краска - на 136.

Весь объем работ планировали выполнить до Дня города (12 июня), однако этого не случилось.

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