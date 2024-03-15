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Общество

В Кузнецке 17 марта состоится праздник «Масленичные потехи»

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В воскресенье, 17 марта, в парке «Нескучный сад» в Кузнецке состоится городской праздник «Масленичные потехи».

Гостей ждут игры, конкурсы, выступления творческих коллективов и русская народная забава «Достань петуха», рассказали в парке.

Мероприятие начнется в 11 часов. Жечь чучело будут ближе к 14 часам.

В селе Радищево Кузнецкого района широкую Масленицу отметят 16 марта. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00. В усадьбе Радищевых (Центральная, 64) гостей ждут насыщенная фольклорная программа, скоморохи, хороводы и зимние забавы. Будут продаваться чай и блины с икрой, медом, вареньем, творогом, мясом.

В Пензе народные гулянья пройдут в парке им. Белинского, Детском и Комсомольском парках и зоопарке. Во сколько начнется веселье и когда будут жечь чучела, можно узнать здесь.

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