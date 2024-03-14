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Общество

Исправительному центру передали 5 автомобилей «Лада-Гранта»

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В четверг, 14 марта, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по Пензенской области передали в безвозмездное пользование 5 легковых автомобилей «Лада-Гранта».

Исправительному центру передали 5 автомобилей «Лада-Гранта»

Машины были приобретены регионом, чтобы обеспечить деятельность участков исправительного центра, сообщили в областном министерстве общественной безопасности.

Принудительные работы в исправительных центрах - вид наказания, применяемого в России с 1 января 2017 года.

Оно назначается за преступление небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое, если оно совершено впервые и суд придет к выводу о возможности исправления гражданина без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

В Пензе первый исправительный центр был создан в 2018 году.

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Источник — фото областного министерства общественной безопасности
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