В понедельник, 23 ноября, сотрудники полиции, представители регионального УФСБ и военные следователи проверили места массового скопления людей.

Они искали нарушителей миграционного законодательства и бывших иностранцев, получивших российское гражданство, но не вставших на учет в военкомате.

Рейд прошел по рынкам, торговым точкам и производственным предприятиям. Безопасность обеспечивали бойцы отряда «Страж» Управления Росгвардии по Пензенской области.

В общей сложности правоохранители проверили более 200 иностранных граждан.

«По результатам рейда составлено 5 административных протоколов. Выявлен и задержан иностранный гражданин, подлежащий депортации», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

10 бывшим мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки. В начале ноября нашли 14 таких нарушителей.