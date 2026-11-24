25 ноября в Пензенской области по-прежнему будет облачно, ветрено и снежно, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду и в течение дня уличные термометры станут показывать -4...+1 градус, ожидается небольшой, местами умеренный снег. К следующей ночи прогнозируется -2...-7, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с, возможна метель. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области окажется неустойчивой, причина тому - южный циклон. Температурный режим станет понижаться и приблизится к климатической норме.

В старину подмечали: какая погода 25 ноября, таким будет и начало декабря.