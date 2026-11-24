Во вторник, 24 ноября, глава Пензы Олег Денисов обратился к горожанам в связи с ненастной погодой.

«По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте, особенно если не успели «переобуться». Водителей прошу снизить скоростной режим, не совершать резких маневров. Пешеходов - сократить время пребывания на улице, осторожно переходить дороги, обходить стороной деревья и шаткие конструкции», - написал он в соцсетях.

24 ноября в Пензе - сильный ветер, метель. В регионе объявлены оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза) и штормовое предупреждение.

Ожидается, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца дня.

В областном центре на уборку улиц от снега привлекли 123 спецмашины и 144 дорожных работника. Коммунальщики обрабатывают мосты, путепроводы, дороги и пешеходные зоны противогололедными материалами.