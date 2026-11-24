В 2026 году клиенты оформили через отделения «Почты России» 3,3 млн банковских продуктов. Такие данные приводит ВТБ, который работает с «Почтой России» по модели агентского обслуживания.

Среди воспользовавшихся этим каналом 72% - жители городов, 28% - жители сел и небольших населенных пунктов.

Самым востребованным продуктом стали дебетовые карты, их доля составляет 34% от всех оформленных продуктов. На вклады приходится 12%, на накопительные счета - 5%.

Средний возраст клиентов, обращающихся за банковскими услугами на почте, составляет 57-62 года. Женщины пользуются этим каналом чаще мужчин: на них приходится 60-65% обращений, на мужчин - 35-40%.

Доступность финансовых услуг особенно актуальна для жителей небольших и удаленных населенных пунктов, где банковская инфраструктура развита слабее, отметил заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков.

По его словам, 53% точек банка на почте расположены в сельской местности, и благодаря развитию этого направления финансовые услуги появились почти в 720 населенных пунктах, где ранее их нельзя было получить рядом с домом. Для 10% россиян почта остается единственным каналом доступа к банковским услугам, добавил он.