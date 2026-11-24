Во вторник, 24 ноября, в Пензе на расчистку города от снега вышли 123 спецмашины и 144 дорожных работника.

В МБУ «Пензавтодор» сообщили, что в первую очередь коммунальщики займутся остановками, тротуарами, пешеходными переходами и местами массового скопления людей.

«Данные меры направлены на обеспечение беспрепятственного передвижения граждан и транспортных средств в условиях снежного покрова», - отметили в учреждении.

На 24 ноября в Пензенской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности (то есть погодные условия стали реальной угрозой) и штормовое предупреждение.

Ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 25-26 м/с и метель. Местами на дорогах вероятны снежные заносы. Также синоптики прогнозируют слабый гололед и налипание снега на провода.