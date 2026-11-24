На некоторых остановочных пунктах в Пензе до конца года установят новые павильоны. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 24 ноября.

Речь идет о 12 конструкциях с урнами в следующих локациях:

- «Стадион «Пенза» (по направлению из центра);

- «Дом быта» (с обеих сторон);

- «Межшкольный учебный комбинат» (с обеих сторон);

- «Школа им. В. А. Глазунова» (с обеих сторон);

- «Стадион «Запрудный» (по направлению в центр);

- «Улица Антонова» (по направлению в центр);

- «Больница скорой помощи» (с обеих сторон);

- «По требованию» в районе Арбековской, 14 (по направлению в центр).

Как обычно, павильоны будут выполнены из профлиста с ветрозащитными панелями.

Все работы по монтажу должны завершиться до 18 декабря, уточняется в проекте контракта. За них планируют заплатить не более 2 640 000 рублей.