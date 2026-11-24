Ненастье в Пензенской области сохранится до конца дня. В региональном ГУ МЧС России во вторник, 24 ноября, предупредили, что ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 25-26 м/с и метель.

Местами на дорогах вероятны снежные заносы. Также синоптики прогнозируют слабый гололед и налипание снега на провода.

В Пензенской области объявлены оранжевый уровень погодной опасности (то есть погодные условия стали реальной угрозой) и штормовое предупреждение.

«При нахождении на улице избегайте шатких, незакрепленных конструкций; воздержитесь от поездок на личном транспорте; по возможности останетесь дома; если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните 101 или 112 с мобильного телефона», - обратились к пензенцам спасатели.

Ранее стало известно, что обильные осадки в регион принесет южный циклон.

По прогнозам синоптиков, ночью ядро ненастья перекочует в Центральную Россию. Там усилится снегопад.