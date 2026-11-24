В Пензенской области борются с последствиями непогоды: жители некоторых районов региона остались без света после прохождения циклона.

Мокрый снег и шквалистый ветер стали причиной локальных технологических нарушений в работе энергообъектов, уточнили в «Пензаэнерго».

На предприятии ввели особый режим работы. В устранении неисправностей задействованы 38 бригад: 120 специалистов и 52 спецмашины. Кроме того, ожидается прибытие 5 бригад из Саратовской области.

На особом контроле - бесперебойное снабжение жизненно важных объектов инфраструктуры и социально значимых учреждений.

24 ноября в Пензенской области ввели оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную угрозу. Причина в очень сильном юго-восточном ветре, порывы которого достигают 25-26 м/с. Местами на дорогах наблюдаются снежные заносы, на провода налипает мокрый снег.