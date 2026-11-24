Осужденные, отбывающие срок в пензенской исправительной колонии № 7 (пр-Победы, 71а), изготовили и смонтировали металлическое ограждение для Кондольского районного отделения судебных приставов.

Обустройство периметра прошло полный цикл. В соответствии с техзаданием готовые элементы ограждения привезли на объект, собрали, установили ворота и калитки.

Все этапы выполнены в установленные сроки, работы приняты в полном объеме. Таким образом колония закрыла госконтракт с управлением Федеральной службы судебных приставов.

«Учреждения УИС Пензенской области на протяжении многих лет выступают надежными поставщиками продукции для государственных и муниципальных заказчиков региона», - отметили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Ранее в колонии № 7 сделали шкафы и стеллажи для оздоровительного лагеря «Строитель».