Неравнодушных жителей Пензы волнует судьба детской железной дороги, обновление которой обсуждается в последние годы.

«Должны были сдать давным-давно, но превратили в долгострой. Есть ли хоть какие-то сроки выполнения? Вернут ли Пензе исторически интересный объект?» - поинтересовался один из читателей PenzaInform.ru.

Редакция направила соответствующий запрос в КбшЖД ОАО «РЖД». Там заявили, что «в связи с технологическим прогрессом в образовательной среде» потребовалась доработка изначального проекта.

Все необходимые изменения уже внесены в документацию строящегося комплекса, сейчас ПСД проходит государственную экспертизу.

«По результатам получения положительного заключения реализация объекта будет продолжена, при дефиците инвестиционных средств ОАО «РЖД» ввести объект в эксплуатацию и принять первых посетителей планируется в 2028 году», - говорится в ответе.

Детская железная дорога появилась в Пензе в 1985 году. Она стала не только местом отдыха пензенцев, но и центром профессиональной подготовки будущих железнодорожников.

В июне 2018 года встал вопрос о модернизации объекта. Планировали построить двухэтажное административное здание, современный вокзал, ангар для отстоя нашего подвижного состава. Тогда проект предусматривал реконструкцию участка путей протяженностью 2,4 км. Помимо этого, предполагались учебный центр, пассажирский павильон и ряд других объектов.