В Заречном готовятся к открытию пришкольных лагерей и «Звездочки»

13.03.2024 | 10:53

В этом году в лагерях различного типа отдохнут около 2 800 юных зареченцев. Еще примерно 400 подростков будут трудиться по программе летней занятости.

Летом лагеря с дневным пребыванием будут работать в пяти школах в первую смену и в четырех - во вторую. За каникулы в них отдохнут 1 300 детей. Кроме того, в городе организуют весеннюю и осеннюю смены отдыха школьников.

В загородном лагере «Звездочка» пройдут четыре профильные смены: тематическая, творческая, смена детского движения и спортивная. Всего за лето в «Звездочке» запасутся здоровьем и энергией на учебный год около 1 300 детей.

«Вопрос о сроках и порядке подачи заявлений и приобретении путевок в ДОЛ прорабатывается. Информация о начале заявочной кампании будет размещена в СМИ, а также на сайтах департамента образования и Дворца творчества детей и молодежи», - сообщили в администрации Заречного.

Ранее стало известно, что в этом году жители Пензы не смогут записать детей на отдых в загородные лагеря с помощью электронной очереди. Сайт www.leto58.ru, функционировавший с 2017 по 2023 год, перестал действовать. Пензенцам придется подавать заявления на приобретение путевок через портал госуслуг либо МФЦ.