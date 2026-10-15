Мошенники стали чаще психологически давить на пожилых

Общество

Мошенники стали чаще психологически давить на пожилых
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Самыми частыми причинами обращений пенсионных клиентов за страховыми выплатами по случаям мошенничества остаются социальная инженерия и установка вредоносного программного обеспечения, а в 2026 году выросла доля случаев психологического давления на пожилых людей. Такие выводы следуют из анализа обращений клиентов банка ВТБ.

Чаще всего злоумышленники связываются с пожилыми клиентами по телефону или в мессенджерах и под разными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на сохранение - это наиболее распространенная схема хищений.

Вторая по частоте - установка вредоносного ПО, которое мошенники маскируют под государственные, медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг или банковские программы. Так злоумышленники получают доступ к данным клиента.

В 2026 году пожилые люди стали чаще сталкиваться с психологическим давлением: мошенники звонят им или пишут, рассказывают, что близкие, имущество или сбережения якобы в опасности, и требуют срочно перевести деньги. Такие сценарии могут растягиваться на несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента.

«Мошенники все чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать», - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Рост социальной инженерии фиксирует и регулятор на уровне всего рынка: Банк России опубликовал статистику кибератак за II квартал 2026 года, согласно которой социальная инженерия выросла на 50%, а DDoS-атаки - на 42%.

«Социальная инженерия и психологическое давление становятся все более изощренными, особенно когда речь идет о пенсионерах», - отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

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