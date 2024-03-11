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Общество

Пензенцев приглашают на экспресс-тестирование на гепатит С

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В четверг, 14 марта, в Пензе состоится акция по экспресс-тестированию на гепатит С. Пройти исследование можно будет бесплатно и анонимно.

Желающих провериться будут ждать с 12:00 до 15:00 в фойе Дворца водного спорта «Сура» (ул. Красная, 106).

Акцию проводит областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«Гепатит С - вирусное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление печени, зачастую приводя к серьезным повреждениям. Известно, что вероятность излечения от этого заболевания современными противовирусными препаратами при условии своевременного выявления и лечения составляет более 90%. Именно поэтому так важно выявить болезнь на начальном этапе», - отметили в региональном минздраве.

В марте каждую субботу с 8:00 до 14:00 в поликлинике областной туберкулезной больницы (ул. Суворова, 225) все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки.

Нужно заранее записаться в регистратуре по телефону 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), медицинский полис и СНИЛС.

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Источник — фото областного минздрава
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