Пензенцев приглашают на экспресс-тестирование на гепатит С

В четверг, 14 марта, в Пензе состоится акция по экспресс-тестированию на гепатит С. Пройти исследование можно будет бесплатно и анонимно.
Желающих провериться будут ждать с 12:00 до 15:00 в фойе Дворца водного спорта «Сура» (ул. Красная, 106).
Акцию проводит областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
«Гепатит С - вирусное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление печени, зачастую приводя к серьезным повреждениям. Известно, что вероятность излечения от этого заболевания современными противовирусными препаратами при условии своевременного выявления и лечения составляет более 90%. Именно поэтому так важно выявить болезнь на начальном этапе», - отметили в региональном минздраве.
В марте каждую субботу с 8:00 до 14:00 в поликлинике областной туберкулезной больницы (ул. Суворова, 225) все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки.
Нужно заранее записаться в регистратуре по телефону 68-25-89. При себе необходимо иметь паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность), медицинский полис и СНИЛС.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀