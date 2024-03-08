В Кузнецке должникам по алиментам вручили рисунки их детей

08.03.2024 | 16:23

В Кузнецке приставы-исполнители нашли способ повлиять на местных жителей, задолжавших собственным детям. В преддверии Международного женского дня они пригласили неплательщиков алиментов в отделение.

«Вручили им рисунки их детей, которые остались без поддержки и материальной помощи», - сообщили в областном УФССП.

Метод оказался действенным. Многие родители, посмотрев на творчество ребят, решили погасить задолженности.

«Для нас успешной работой будет считаться, если мы сможем достучаться хотя бы до сердец матерей или отцов. Чтобы они вспомнили о том, что у них есть дети, которые нуждаются в их настоящей заботе и поддержке», - отметил судебный пристав Кузнецкого РОСП УФССП России по Пензенской области Анатолий Фураев.

Ранее 49-летний житель Белинского района пошел на СВО, чтобы погасить долг перед сыном.