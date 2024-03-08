Сетевое издание|18+|Пятница|8 мар 2024|17:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Кузнецке должникам по алиментам вручили рисунки их детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке приставы-исполнители нашли способ повлиять на местных жителей, задолжавших собственным детям. В преддверии Международного женского дня они пригласили неплательщиков алиментов в отделение.

«Вручили им рисунки их детей, которые остались без поддержки и материальной помощи», - сообщили в областном УФССП.

Метод оказался действенным. Многие родители, посмотрев на творчество ребят, решили погасить задолженности.

«Для нас успешной работой будет считаться, если мы сможем достучаться хотя бы до сердец матерей или отцов. Чтобы они вспомнили о том, что у них есть дети, которые нуждаются в их настоящей заботе и поддержке», - отметил судебный пристав Кузнецкого РОСП УФССП России по Пензенской области Анатолий Фураев.

Ранее 49-летний житель Белинского района пошел на СВО, чтобы погасить долг перед сыном.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УФССП
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте