Житель Пензенской области пошел на СВО, чтобы выплатить алименты

20.02.2024 | 11:07

49-летний житель Белинского района нашел способ заработать денег, чтобы погасить долг перед сыном.

На малой родине мужчина перебивался случайными заработками без официального трудоустройства. Про алименты он даже не вспоминал.

Судебный пристав-исполнитель не раз применял к нему меры принудительного характера. Тем не менее долг злостного алиментщика перед ребенком превысил 350 тысяч рублей.

В конце концов мужчина сам нашел выход из ситуации: он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Через некоторое время военнослужащий прибыл в отпуск и, явившись в отделение судебных приставов, полностью погасил имеющуюся задолженность по алиментам», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.