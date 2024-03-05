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Общество

В Иссинском районе пристав нашел способ заставить должника платить

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Житель Иссинского района задолжал налоговой более миллиона рублей, думая, что все сойдет с рук, но сильно ошибся. Ему пришлось срочно искать деньги, чтобы не лишиться имущества.

На мужчину было заведено 30 исполнительных производств, однако он не спешил разбираться с долгами, пока не столкнулся с проблемами. Домой к нему приехал пристав, наложил арест на жилье и рассказал, что дальше последует принудительная продажа.

После этого сельчанин быстро нашел деньги, погасил долги, а также отдал 155 тысяч рублей - исполнительский сбор.

Арест с имущества сняли, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области

Ранее 49-летний житель Белинского района отправился на СВО, чтобы выплатить алименты. Он задолжал сыну более 350 тысяч рублей.

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Источник — фото областного УФССП России
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