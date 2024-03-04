В Пензенской области увеличили размер выплат молодым педагогам

04.03.2024 | 16:16

В Пензенской области проиндексировали выплату, которую молодые педагоги получают ежегодно в течение первых трех лет работы.

Соответствующие изменения были утверждены на сессии регионального Законодательного собрания, состоявшейся в понедельник, 4 марта.

Если раньше учителя, воспитатели, преподаватели, мастера производственного обучения, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности, руководители физического воспитания, тренеры-преподаватели получали по 35 000 рублей, теперь размер денежного поощрения составит 41 300.

Педагогическим работникам, занимающим иные должности, ранее полагалось по 24 000 рублей, теперь 28 300.

Такая стимулирующая выплата была введена в регионе с 2011 года для привлечения молодых специалистов в сферу образования, уточнили в пресс-службе областного Заксобра.

29 февраля Президент РФ Владимир Путин анонсировал новую федеральную выплату для ряда работников системы образования. Он предложил с 1 сентября 2024 года ежемесячно начислять по 5 000 рублей всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«Отдельное решение для классных руководителей и кураторов, которые работают в тех населенных пунктах, где живет меньше 100 000 человек: с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство над группами - до 10 000 рублей», - озвучил глава государства свое решение.