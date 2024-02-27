В России может появиться база данных неизвестных пациентов

27.02.2024 | 08:18

По статистике МВД, в 2023 году в полицию поступило почти 190 тысяч заявлений о пропаже людей. На конец года с учетом прошлых лет ненайденными оставались 28 247 человек. Значительная часть таких «потеряшек» может находиться в больницах, но учет таких больных не ведется.

Для исправления сиутации в Госдуме готовят законопроект о создании базы данных неизвестных пациентов.

«У полиции такие люди значатся как ненайденные. Но куда могут деться 10-20-30 тысяч человек, они же не валяются на улицах городов!» - цитирует «Парламентская газета» одного из авторов законопроекта Олега Леонова.

По словам депутата, в больницах эти люди значатся под вымышленными или недостоверными именами. На основании этих данных ЗАГСы выписывают свидетельства о смерти, а хоронят их за государственный счет.

С августа 2023 года и Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) публикует сведения на сайте МВД. Но эта информация касается только тех пациентов, в отношении которых заведены дела по установлению личности. Узнать, попал ли пропавший человек в больницу совсем недавно, невозможно, как и задать определенные параметры поиска: возраст, приметы, одежду.

По словам Олега Леонова, новая база должна быть доступна неограниченному кругу лиц.

«Например, у меня потерялась бабушка, я захожу в базу и просматриваю всю информацию, сколько похожих людей: по возрасту, по одежде, по последнему адресу местонахождения - сегодня попало в больницы. Это первый уровень доступа», - пояснил он.

Второй, с подробной информацией и фотографиями, должен быть у полиции и сотрудников ресурсных центров, которые занимаются поиском пропавших.

6 февраля комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о прохождении геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести. Информация должна храниться до установления места нахождения «потеряшки», но не более 70 лет. Если человека или его останки нашли, геномная информация о родственниках будет уничтожена.