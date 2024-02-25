Знаменитого белгородского мальчика эвакуировали под Пензу

25.02.2024 | 10:43

Житель Белгородской области Алеша Павличенко, который стал известен в России после видео, где он встречает колонну российской военной техники, направлявшуюся в зону СВО, и отдает ей честь, теперь живет в лагере под Пензой.

Мальчика эвакуировали туда вместе с другими ребятами из Белгородской области из-за постоянных обстрелов.

«Он гостеприимно принят в одном из пунктов временного размещения», - сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Известно, что отец Алеши стал добровольцем, мать обучает военных санитаров.

С начала 2024-го в область прибыло уже несколько групп белгородских детей. Их разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовали тренировки на базе ДС «Олимпийский» и «Буртасы».