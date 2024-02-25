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Общество

Надежды пензенцев увидеть высокого гостя из Африки не оправдались

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В Пензе прояснился вопрос о том, будет ли в зоопарке вольер с жирафом. Выяснилось, что пока экзотическое животное горожане и гости областного центра не увидят.

Об этом сообщил представитель зоопарка, отвечая на комментарии пензенцев под постом в соцсети «ВКонтакте».

Пользовательница Ольга выразила сожаление, что территорию за зеленой зоной хотят застроить.

«А могли бы новые просторные вольеры построить. И где жираф?» - поинтересовалась женщина.

Представитель зоопарка ответил, что организация не распоряжается территориями, так как они ей не принадлежат.

«Насчет жирафа. На данный момент нет возможности его появления», - объяснил он.

Пензенский зоопарк много лет готовился обзавестись жирафом. В апреле 2023 года сообщалось, что для животного возвели зимний вольер с высотой потолка почти 8 метров. Летом высокого гостя можно было бы держать вместе с зебрами и страусами.

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