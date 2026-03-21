Информацию об ограничении домашнего интернета опровергли

В Минцифры РФ назвали фейком распространившуюся в СМИ информацию о грядущем ограничении проводного интернета.

Сообщалось, что провайдеры готовятся к тому, чтобы оставлять в доступе только сервисы из так называемого белого списка. Поскольку придется блокировать множество ресурсов, скорость соединения существенно снизится.

«Это фейк», - говорится в посте в канале ведомства в мессенджере МАХ.

В России точечно отключается мобильный интернет в случаях угрозы БПЛА. Эта мера снижает точность наведения беспилотников, помогает противостоять атакам. Когда вводится такое ограничение связи, граждане могут пользоваться сайтами и сервисами, вошедшими в белый список.

«Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет», - прокомментировали в Минцифры.