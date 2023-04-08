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Общество

В Пензе ожидают прибытия высокого гостя из Африки

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Возможно, летний вольер разделит с зебрами и страусами другой представитель жаркой Африки. Его ожидают в Пензенском зоопарке. Конкретных сроков хоть пока и нет, но есть надежда, что пополнение коллекции все же состоится.

«Мы ведем большую работу, чтобы к нам привезли именно это животное. Все мы его ждем - и сотрудники, и гости. Постоянно спрашивают, когда будет жираф», - рассказала начальник научно-просветительского отдела Пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Готовиться к прибытию высокого гостя начали несколько лет назад, даже построили для него зимнюю резиденцию. Высота потолка в доме для жирафа - почти восемь метров, на стене - схематическое изображение африканской саванны.

«Это перегонная клетка, в которой жираф будет содержаться, пока наводят порядок в остальной части вольера. Чтобы ему было комфортно, тут есть кормушка, поилка», - показала Карина Артамонова.

«Мы чаще всего голубей видим на улице, а тут - ничего себе, какой представитель природы! Это интересно, потому люди и ходят в зоопарки», - отметила молодая горожанка.

Не каждый может похвастаться таким представителем мира природы. Если в пензенском только мечтают о самом высоком на планете животном, то в московском гигант Самсон уже много лет радует посетителей.

Как только станет понятно, когда ждать пятнистого жителя саванны, в пензенском зоопарке начнут поднимать забор летнего вольера.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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