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Общество

Популярный народный способ лечения простуды признали опасным

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Распространенный в народе способ лечения насморка и кашля, когда человек дышит над горячей картошкой, накрывшись покрывалом, назвали опасным.

Заболевший может не только пострадать, случайно опрокинув на себя емкость с кипятком, но и получить серьезные ожоги дыхательных путей. Особенно опасен такой метод для детей.

Как сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, ингаляции над картошкой раньше использовали «не от самой хорошей жизни». Специалист предупредил: они чреваты осложнениями, сушат слизистые, тем самым провоцируя отек, а он, в свою очередь, запускает воспаление.

«Кроме того, проведение таких процедур - фактор упущенного времени, когда человек занимается самолечением и не идет к врачу. В итоге болезнь усиливается и может перейти в более тяжелые состояния», - заявил врач.

Для лечения насморка и кашля сейчас используются более щадящие средства и процедуры. Чтобы подобрать оптимальные, пензенцам следует обращаться к специалистам.

Ранее жителям области, страдающим затяжным кашлем, посоветовали провериться на коклюш. Как показали исследования, заражать детей этим опасным заболеванием могут взрослые, являющиеся носителями и не подозревающие об этом.

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