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Общество

Пензенцам с затяжным кашлем посоветовали провериться на коклюш

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Исследователи выяснили, что коклюш, чрезвычайно опасный для детей, могут распространять взрослые, которые являются носителями инфекции и часто не подозревают об этом.

Исследование провели на кафедре эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета. На него ссылается «Парламентская газета».

«При первичном посещении врача коклюш был заподозрен примерно у 1 процента пациентов. Но лабораторные тесты показали, что у каждого четвертого взрослого с длительным кашлем был именно коклюш или коклюшеподобное заболевание», - пишет издание.

Наиболее уязвимы к коклюшу дети младшего возраста. Профилактика для них только одна - вакцинация.

Привиться нужно и тем, кто находится в группе риска. Это беременные женщины, люди, в близком окружении которых имеются младенцы, а также медработники, воспитатели в детских садах, учителя.

«Сейчас в России есть некоторые сложности с ревакцинацией взрослых, так как в стране зарегистрирована только зарубежная вакцина для лиц старше четырех лет. Однако уже разрабатываются отечественные», - сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что в стране вновь растет заболеваемость коклюшем, среди причин - миграционная активность и отказ от вакцинации. В Пензенской области коклюш также регистрируется. Детям, которые были привиты в год и уже достигли 6 лет, порекомендовали сделать дополнительную вакцинацию.

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