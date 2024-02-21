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Общество

В детских садах решили проводить учения по безопасности

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С осени 2024-го учения по безопасности, которые проводит Минпросвещения РФ, организуют и в детских садах.

Об этом в среду, 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева.

В августе 2023 года учения по безопасности провели в школах и колледжах. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, они нужны для «формирования необходимых навыков» в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Во время учений в образовательных учреждениях проверили системы оповещения, отработали взаимодействие с оперативными службами, психологически подготовили педагогов к возможным ЧС.

Итоги учений намеревались проанализировать на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Ранее сообщалось о том, как учения по безопасности прошли в одном из пензенских колледжей. По легенде в здание, обойдя систему охраны, проник злоумышленник и принес взрывное устройство. Персонал оповестил экстренные службы и принял меры по обеспечению безопасности детей. Полицейские и росгвардейцы искали и задерживали правонарушителя, а бомбу обезвреживали сотрудники ОМОН.

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Источник — фото областного минобра
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