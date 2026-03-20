В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар

В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар
В Кузнецке в торговом центре провели пожарно-тактические учения. Согласно легенде, возгорание произошло в спортивном магазине на первом этаже.

В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар

Сотрудники торговой точки немедленно сообщили о ЧП и организовали эвакуацию персонала, а также посетителей. Однако несколько человек остались внутри.

Прибывшие на место спасатели провели разведку и спасли людей с помощью газодымозащитной службы. К тушению условного пожара привлекли высотную технику.

В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар

Руководитель учений, исполняющий обязанности заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Севостьянов поставил перед сотрудниками кузнецкого гарнизона дополнительные задачи.

В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар

Так, срочно потребовалось помочь звену газодымозащитной службы, которое попало под завал. Подоспевшие на выручку спасатели переподключили коллег к своим баллонам, достали из-под завалов и вывели на свежий воздух.

«В рамках практических действий отработаны вопросы взаимодействия сотрудников МЧС России с руководством объекта. Цели достигнуты, все службы с поставленными задачами справились», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

пожар учения мчс
 
 
 
 
 

