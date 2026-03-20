В спортивном магазине Кузнецка потушили условный пожар

В Кузнецке в торговом центре провели пожарно-тактические учения. Согласно легенде, возгорание произошло в спортивном магазине на первом этаже.

Сотрудники торговой точки немедленно сообщили о ЧП и организовали эвакуацию персонала, а также посетителей. Однако несколько человек остались внутри.

Прибывшие на место спасатели провели разведку и спасли людей с помощью газодымозащитной службы. К тушению условного пожара привлекли высотную технику.

Руководитель учений, исполняющий обязанности заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Севостьянов поставил перед сотрудниками кузнецкого гарнизона дополнительные задачи.

Так, срочно потребовалось помочь звену газодымозащитной службы, которое попало под завал. Подоспевшие на выручку спасатели переподключили коллег к своим баллонам, достали из-под завалов и вывели на свежий воздух.

«В рамках практических действий отработаны вопросы взаимодействия сотрудников МЧС России с руководством объекта. Цели достигнуты, все службы с поставленными задачами справились», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.