В пензенском колледже задержали «террориста» и спасли людей

30.08.2023 | 10:42

В преддверии 1 сентября в 210 образовательных учреждениях региона прошли всероссийские учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях.

Согласно вводным, необходимо было обезвредить «взрывное устройство» на территории образовательной организации и отразить «вооруженное нападение».

В частности, тренировка прошла в одном из пензенских колледжей. По легенде, в здание, обойдя систему охраны, проник злоумышленник. Персонал оповестил экстренные службы и предпринял меры по обеспечению безопасности детей.

Правоохранители максимально быстро оцепили и блокирование здание. Сотрудники полиции и Росгвардии приступили к поиску и задержанию условного правонарушителя.

Бойцы ОМОНа изъяли и обезвредили взрывное устройство. Однако, по условиям учений, в здании возник пожар.

К колледжу прибыли противопожарные расчеты МЧС. Звено газодымозащитной службы провело разведку и обнаружило пострадавших. Их вывели на свежий воздух.

В это же время при помощи автолестницы происходило спасение людей, отрезанных сильным задымлением от эвакуационных выходов.

«В результате тренировки все поставленные задачи были выполнены участниками в полном объеме. Работники учебного заведения и правоохранительные органы показали высокий уровень слаженности действий в случае нештатной ситуации», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Итоги учений подведут в среду, 30 августа.

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