Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|12:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В пензенском колледже задержали «террориста» и спасли людей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В преддверии 1 сентября в 210 образовательных учреждениях региона прошли всероссийские учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях.

Согласно вводным, необходимо было обезвредить «взрывное устройство» на территории образовательной организации и отразить «вооруженное нападение».

В частности, тренировка прошла в одном из пензенских колледжей. По легенде, в здание, обойдя систему охраны, проник злоумышленник. Персонал оповестил экстренные службы и предпринял меры по обеспечению безопасности детей.

Правоохранители максимально быстро оцепили и блокирование здание. Сотрудники полиции и Росгвардии приступили к поиску и задержанию условного правонарушителя.

Бойцы ОМОНа изъяли и обезвредили взрывное устройство. Однако, по условиям учений, в здании возник пожар.

К колледжу прибыли противопожарные расчеты МЧС. Звено газодымозащитной службы провело разведку и обнаружило пострадавших. Их вывели на свежий воздух.

В это же время при помощи автолестницы происходило спасение людей, отрезанных сильным задымлением от эвакуационных выходов.

«В результате тренировки все поставленные задачи были выполнены участниками в полном объеме. Работники учебного заведения и правоохранительные органы показали высокий уровень слаженности действий в случае нештатной ситуации», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Итоги учений подведут в среду, 30 августа.

Учения по противодействию террористам - необходимая мера. 11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей.

В марте 2021 года в Нижнеломовском районе Пензенской области правоохранители задержали 16-летнего жителя села Верхний Ломов. Подросток собирался наказать одноклассников за отношение к нему без должного уважения и планировал расстрел соучеников. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам воспитательной колонии.

В июле 2023 года в Самарской области задержали 15-летнего подростка, который решил поджечь школу и расправиться со сверстниками. Для этого он изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь. Школьника поместили под домашний арест.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте