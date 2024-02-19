В Земетчинской районной больнице начали капремонт за 45 млн

В Земетчинской районной больнице капитально ремонтируют здание инфекционного корпуса. Сейчас идут демонтажные работы - внутри и снаружи.
«В дальнейшем будет заменена сантехника, внутренние сети отопления, водоснабжения, вентиляция; на окнах установят новые стеклопакеты, обновятся двери. Будет проведен косметический ремонт стен и пола по всей площади, также предстоит замена светильников», - перечислил главный врач больницы Александр Жангазинов.
Ремонт должен быть закончен в сентябре. Из федерального и регионального бюджетов на него выделили 45 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
В этом году также отремонтируют лифт и лифтовое оборудование в здании терапевтического корпуса. На это потратят более 6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на базе земетчинской больницы появится межрайонный центр с первичным сосудистым и приемно-диагностическим отделениями, а также хирургическим корпусом. Объекты будут модульными.
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