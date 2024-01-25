В Земетчинской районной больнице отремонтируют лифт

25.01.2024 | 20:28

В 2024 году в здании терапевтического корпуса Земетчинской районной больницы отремонтируют лифт и лифтовое оборудование. На это потратят более 6 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Контракт на капитальный ремонт уже заключен, подрядчик заказал лифт на заводе. Его должны изготовить и доставить в первой декаде февраля, а установить - до конца зимы.

«Лифт в данном корпусе в течение длительного времени не функционировал, теперь в связи с учетом выделенных денежных средств у нас появилась возможность привести в соответствие требуемым нормам лифтовую шахту, тем самым обеспечив быструю и безопасную доставку пациентов, включая тех, кто на носилках, а также в инвалидных колясках», - прокомментировал главный врач больницы Александр Жангазинов.

В планах также ремонт инфекционного отделения в учреждении. На него в федеральном и областном бюджетах предусмотрены 48 млн рублей, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина планируют капитально отремонтировать корпус родильного отделения и женскую консультацию, а в Мокшанской - здание гинекологического корпуса и 2-й этаж хирургического отделения.