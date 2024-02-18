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Общество

19 февраля в Пензенской области ожидается снегопад

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В ночь на понедельник, 19 февраля, в Пензенской области местами снег, слабая метель, ветер юго-западный, с порывами до 14 м/с. Термометр покажет -6…-11 градусов.

Об этом сообщили в Приволжском гидрометеоцентре.

Днем в регионе облачно с прояснениями. Синоптики обещают снегопады в большинстве районов, северо-западный ветер с порывами 9-14 м/с. Температура воздуха 0…-5.

В целом предстоящая неделя в области не будет морозной. Ночью прогнозируется температура -8…-12 градусов, днем -4…-7. Осадки синоптики ожидают в четверг и пятницу.

В выходные потеплеет. Днем около -2, ночью -5…-10 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда жителям Пензенской области ждать потепления. Это случится, как только на смену антициклону придет циклонический вихрь с северо-запада.

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