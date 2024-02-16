Синоптики рассказали, когда ослабеют морозы

16.02.2024 | 17:05

Синоптики рассказали, когда жителям Пензенской области ждать потепления. Это случится, как только на смену антициклону придет циклонический вихрь с северо-запада.

По прогнозам, морозы начнут ослабевать с воскресенья, 18 февраля. В этот день термометры покажут -3 градуса днем и -8 ночью.

Начало следующей недели также окажется не особенно холодным: в светлое время суток за окном будет от -3 до -6 градусов, в темное - от -10 до -12.

Однако назвать погоду комфортной вряд ли можно. Циклон даст о себе знать.

«В результате существенно усилят свою интенсивность как снег, так и ветер, местами ожидаются метель и снежные переметы», - уточнили специалисты Приволжского УГМС.