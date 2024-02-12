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Общество

13 февраля пензенцев снова ждут температурные качели

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Во вторник, 13 февраля, в Пензенской области ожидаются облачная погода и мокрый снег с дождем. На дорогах - сильная гололедица.

Будет дуть умеренный ветер с северо-востока.

По прогнозу Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на вторник термометр покажет -4…-6 градусов, пойдет мокрый снег. Местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, он сохранится и утром, предупредили в МЧС.

Днем 13 февраля температура будет плюсовой (0…+2), а к ночи опустится до -11…-13 градусов.

По народному календарю 13 февраля - Никита Пожарник. Приметы этого дня, связанные с погодой, большинство жителей Пензенской области проверить не смогут. Дело в том, что на Руси на Никиту Пожарника наблюдали за тем, как горят дрова в печи. Если они дымились, ждали оттепели, а вот сильная тяга в очаге сулила морозы. Обращали внимание и на цвет пламени: красный обещал холода, белый - тепло.

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