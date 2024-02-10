Возраст выплаты пособия предлагают продлить до 18-летия ребенка

10.02.2024 | 14:48

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до достижения им 18 лет, а не 17, как сейчас.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество». Его разработало Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В пояснительной записке говорится, что в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» эта мера поддержки предоставляется нуждающимся беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

«Вместе с тем в ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком 17 лет. В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Таким образом, нормы федерального закона № 81-ФЗ не в полной степени согласуются с нормами Семейного кодекса Российской Федерации», - считают авторы законопроекта.

Они отмечают, что подростки в возрасте от 17 до 18 лет продолжают учиться, не заняты постоянной трудовой деятельностью и зависимы от родителей, которые несут расходы на их воспитание и содержание.

«Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки», - разъясняют санкт-петербургские депутаты.

Они предлагают продлить возможность получения пособия до достижения ребенком возраста 18 лет.

С 1 января в России введено единое пособие, объединяющее несколько ранее существовавших видов помощи. В Пензенской области его получают родители более 78 тысяч детей и свыше 700 беременных женщин. С 1 января сумма увеличилась в связи с тем, что в регионе вырос прожиточный минимум.