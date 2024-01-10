В Пензенской области увеличились пособия беременным и детям

10.01.2024 | 14:10

С 1 января в Пензенской области увеличился размер единого пособия, которое сейчас получают родители более 78 тысяч детей и свыше 700 беременных женщин. Повышение связано с тем, что в регионе вырос прожиточный минимум.

В 2024 году выплата на детей для пензенцев составит 6 296 рублей, 9 444 или 12 592 (50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка).

Для беременных женщин единое пособие составит 7 074,50 рублей, 10 611,75 или 14 149 в месяц, то есть 50%, 75% или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения.

Повышение коснулось и других выплат, размер которых связан с прожиточным минимумом. Это, в частности, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Их получают родители более чем 5,6 тысячи маленьких пензенцев. Сумма в обоих случаях составляет 12 592 рубля.

Никаких документов на получение повышенного пособия подавать не надо: отделение Социального фонда по Пензенской области проиндексирует их беззаявительно. Повышенные выплаты семьи начнут получать в феврале.