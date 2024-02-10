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Общество

В иссинской больнице появился акушер-гинеколог

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В Иссинской участковой больнице появился новый врач – акушер-гинеколог Татьяна Носкова.

В 2004 году она окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело», затем там же прошла интернатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Ее общий трудовой стаж составляет 25 лет, а в качестве акушера-гинеколога - 16.

«Новым местом работы я довольна. Персонал и руководство очень приветливо и душевно меня встретили. В больнице есть все необходимое для эффективной работы. В данный момент идет ремонт одного из кабинетов медучреждения, в марте в нем будет установлен новый маммограф», - поделилась своими впечатлениями новый акушер-гинеколог.

Татьяна Носкова прибыла работать в Иссу по программе «Земский доктор», предусматривающей поощрение врачей, приезжающих на работу в сельскую местность.

«Татьяна Геннадьевна получит выплату в размере 1,5 миллиона рублей, которые она сможет потратить на свое усмотрение - например, на строительство жилого дома, оплату ипотеки или покупку квартиры», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото областного минздрава
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