В Пензе дерматолог заподозрил рак у 2% участников «Онкодесанта»

В Пензе подвели итоги профилактической акции «Онкодесант», проводившейся в течение января - марта на территории автовокзала.

За 3 месяца «площадки здоровья» посетили около 500 человек. Им помогли оценить риски развития онкологических и других хронических неинфекционных заболеваний.

«Врач-дерматолог при помощи дерматоскопического исследования кожных образований выявил доброкачественные новообразования: кератомы - 42%, невусы - 33%, гемангиомы - 33%, бородавки и атеромы - 10% случаев.

Кроме того, 2% новообразований на коже были расценены как подозрительные на онкологические, что потребовало направления к врачу-онкологу», - отметили в региональном минздраве.

Каждый участник акции после обследования получил индивидуальные рекомендации для коррекции факторов риска. Всех, кто нуждался в дополнительном обследовании (маммографии, определении липидного спектра крови, гликированного гемоглобина и др.), направили на консультации в поликлиники по месту жительства.

В следующий раз акция «Онкодесант» пройдет в 1-м квартале 2027 года.