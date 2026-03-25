Охранников нефтепроводной компании научили стрелять по БПЛА

Росгвардейцы провели для работников охраны АО «Транснефть-Дружба» очередное учебное занятие по противодействию беспилотникам. Компания специализируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

Занятие организовали на полигоне областного управления Росгвардии.

Теоретический блок провел заместитель начальника управления Николай Рукавишников. Он рассказал о принципах обнаружения и поражения БПЛА, особенностях их применения и мерах безопасности при ведении огня по воздушным целям.

Во время практической части работники охраны стреляли из автоматического оружия по летающим целям.

«По завершении занятия заместитель начальника регионального управления Росгвардии отметил высокий уровень вовлеченности участников, их слаженные действия и способность оперативно осваивать новый материал», - сообщили в управлении.