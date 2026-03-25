Охранников нефтепроводной компании научили стрелять по БПЛА

Общество

Охранников нефтепроводной компании научили стрелять по БПЛА
Печать
Max

Росгвардейцы провели для работников охраны АО «Транснефть-Дружба» очередное учебное занятие по противодействию беспилотникам. Компания специализируется на транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

Занятие организовали на полигоне областного управления Росгвардии.

Теоретический блок провел заместитель начальника управления Николай Рукавишников. Он рассказал о принципах обнаружения и поражения БПЛА, особенностях их применения и мерах безопасности при ведении огня по воздушным целям.

Во время практической части работники охраны стреляли из автоматического оружия по летающим целям.

«По завершении занятия заместитель начальника регионального управления Росгвардии отметил высокий уровень вовлеченности участников, их слаженные действия и способность оперативно осваивать новый материал», - сообщили в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
росгвардия бпла беспилотник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!