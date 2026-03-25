Из-за разбитой дороги в Каменском районе возбудят уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщения в Сети о том, что между селами Варежка и Кочалейка разбита дорога. Капитального ремонта не было более 20 лет.

Местная жительница пожаловалась на странице губернатора в «Одноклассниках», что дорога уже давно находится в непригодном состоянии, в покрытии образовались многочисленные ямы. Трудно проехать не только обычным автомобилистам, но и водителям рейсовых автобусов, такси. Никаких мер к устранению нарушений не принимается.

«Как хочешь, так и живи», - посетовала женщина.

По данному факту в региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергею Родионову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования», - сообщили в СКР.

Центральный аппарат ведомства поставил на контроль исполнение поручения.