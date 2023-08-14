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Общество

В Башмаковский, Кузнецкий и Лунинский районы прибыли врачи

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В районах Пензенской области появляются новые врачи. Специалисты едут работать туда благодаря программе «Земский доктор». С 2023 года она предусматривает единовременную выплату в размере 1 500 000 рублей.

Так, в сельской врачебной амбулатории с. Пионер Кузнецкого района будет работать молодой врач-педиатр Анастасия Александровна Кажокина, окончившая Пензенский государственный университет. Сейчас она стажируется в приемном отделении Кузнецкой центральной межрайонной детской больницы.

Когда врач приступит к своим обязанностям в амбулатории, медицинская помощь детям из сел Пионер, Ясная Поляна, Алексеевка, Ульяновка, Казаковка, Козляковка, Шишовка, Шелемис, Сурмино, Явлейка, Часы, Тихменево, Монастырское, Сосновка, Дворики, Злобинка Кузнецкого района станет доступнее.

В июле начала работать в Лунинской районной больнице акушер-гинеколог Юлия Геннадьевна Федотова.

«Я шла в эту профессию с огромным желанием, по зову сердца. В мединститут поступала, четко понимая, что хочу работать только в акушерстве. Любимая работа и возможность помогать людям - в этом и есть мое счастье», - говорит Юлия Геннадьевна.

В Башмаковской районной больнице приступил к работе врач-инфекционист Вакос Камбаров, имеющий 39-летний опыт. Он окончил в 1984 году Таджикский государственный медицинский университет по специальности «врач-педиатр», затем поступил в интернатуру по специальности «педиатр-инфекционист», а позднее получил свидетельство об аккредитации по специальности «инфекционные болезни».

«Программа «Земский доктор» помогает восполнить недостаток врачебных кадров, а медикам получить финансовую поддержку от государства. Врача-инфекциониста мы очень ждали, поскольку нехватка в специалисте данного профиля была более двух лет», - заявила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

Напомним, чтобы восполнить дефицит врачей и медицинских работников в сельских регионах, в России реализуется программа «Земский доктор». Она стимулирует медработников переезжать в небольшие города и села.

«В 2023 году на работу в медицинские организации Пензенской области в сельские населенные пункты должны прибыть (переехать) 49 врачей и 26 фельдшеров и медсестер. По состоянию на 1 августа выплаты в рамках программы, 1,5 млн рублей и 750 тысяч, уже получили 18 врачей и 15 средних медработников соответственно, трудоустроившись в районные больницы субъекта», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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