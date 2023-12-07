В Пензенской области ввели режим повышенной готовности

07.12.2023 | 10:09

В Пензенской области введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение в среду, 6 декабря, подписал губернатор Олег Мельниченко.

«Основанием считать опасное метеорологическое явление - сильный мороз», - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Речь идет об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Из-за этого в области объявлен оранжевый уровень опасности.

Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Он продлится до 10 декабря.

Ранее синоптики предупреждали, что аномальный холод в Пензенскую область принесет арктический воздух, который активно продвигается в среднюю полосу России.

В ночь на четверг, 7 декабря, температура местами опускалась до -23 градусов, днем ожидается -9…-14 градусов. 8-го числа прогнозируется -16…-21 ночью и -13…-18 днем; 9-го -16…-21 ночью и -11…-16 днем.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.