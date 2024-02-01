Врач рассказала, можно ли заболеть менингитом, если ходить без шапки

01.02.2024 | 08:07

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова в беседе с «Известиями» опровергла мнение о том, что если не носить в мороз шапку, то можно заболеть менингитом.

Она пояснила: по происхождению менингит бывает первичный и вторичный. При первичном возбудителем являются менингококки. Вторичный появляется, если в организме есть инфекционный очаг.

«Как видите, переохлаждение не выступает причиной заболевания, а значит, страхи о том, что можно заболеть из-за отсутствия шапки, - всего лишь миф», - резюмировала Екатерина Морозова.

Врач отметила, что чаще всего менингит возникает в зимне-весенний период и передается воздушно-капельным путем. Течение болезни различают на молниеносное, острое, подострое и хроническое.

«Наличие заболевания можно заподозрить, если у пациента есть признаки интоксикации, повышенная температура тела, лихорадка, изменилась частота дыхания и сердечных сокращений, присоединяются и общемозговые симптомы: головная боль, многократная рвота без связи с приемом пищи, свето- и звукобоязнь, ригидность затылочных мышц. Может быть и сыпь по телу, однако если состояние вызвано инфекционным очагом, то будут наблюдаться и проявления, характерные для поражения этого участка тела», - перечислила симптомы педиатр.

У детей первыми симптомами могут стать раздражительность или сонливость, а потом к ним уже присоединяются более характерные признаки. У грудного ребенка может наблюдаться стойкое напряжение большого родничка.

В Пензенской области были зафиксированы случаи заражения менингококковой инфекцией. Врачи призвали жителей обращаться за помощью при первых же признаках заболевания. В группе риска находятся дети от 0 до 5 лет. Точный диагноз может поставить только лабораторное исследование. Если врач заподозрит у пациента менингококковую инфекцию, то назначает анализ крови, спинномозговой жидкости, отделяемого слизистых и сыпи.