29% осмотренных пензенцев страдают от избыточной массы тела

06.10.2023 | 13:18

В Пензенской области по результатам диспансеризации за 6 месяцев этого года избыточную массу тела выявили у 29% пришедших к медикам на осмотр.

Ожирением страдают 15,5% обратившихся.

«Ожирение практически всегда приводит к развитию ряда серьезных заболеваний: инсулинорезистентность, сахарный диабет, артериальная гипертония, метаболический синдром и другое», - процитировала пресс-служба регионального минздрава главного внештатного специалиста по медпрофилактике Ирину Пузракову.

Особенную настороженность у специалистов вызывает ожирение у детей, так как оно не приводит к таким же социальным и психологическим последствиям, как у взрослых. Лишний вес не вызывает у ребят депрессию, не снижает самооценку и качество жизни. Однако он увеличивает риск ранней смерти.

Как указали в региональном минздраве, ожирение признано ВОЗ глобальной эпидемией XXI века. В Пензенской области причиной этого недуга становятся нерациональное питание и низкая физическая активность.