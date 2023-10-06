Сетевое издание|18+|Пятница|6 окт 2023|14:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

29% осмотренных пензенцев страдают от избыточной массы тела

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области по результатам диспансеризации за 6 месяцев этого года избыточную массу тела выявили у 29% пришедших к медикам на осмотр.

Ожирением страдают 15,5% обратившихся.

«Ожирение практически всегда приводит к развитию ряда серьезных заболеваний: инсулинорезистентность, сахарный диабет, артериальная гипертония, метаболический синдром и другое», - процитировала пресс-служба регионального минздрава главного внештатного специалиста по медпрофилактике Ирину Пузракову.

Особенную настороженность у специалистов вызывает ожирение у детей, так как оно не приводит к таким же социальным и психологическим последствиям, как у взрослых. Лишний вес не вызывает у ребят депрессию, не снижает самооценку и качество жизни. Однако он увеличивает риск ранней смерти.

Как указали в региональном минздраве, ожирение признано ВОЗ глобальной эпидемией XXI века. В Пензенской области причиной этого недуга становятся нерациональное питание и низкая физическая активность.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте